«Эйбар» – «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2019/20 «Эйбар» – «Гранада».



Ставка: победа «Эйбара» за 2.05.



«Эйбар» не может выиграть в лиге уже пять матчей. Команда опустилась на 16-ю строчку и попала в неприятную ситуацию.



«Эйбар» исторически хорошо играет дома, болельщики оказывают активную поддержку, что помогает хозяевам добиваться результата. Гостям трудно побеждать и набирать заветные три очка.



«Гранада» прекрасно начала чемпионат. В их активе уже 24 балла. Это помогает чувствовать себя им довольно комфортно. Однако коллектив Диего Мартинеза тоже является домашней командой и на выезде показывает плохой результат.



Фактор домашнего поля и большей мотивации может сыграть главную роль в этом матче. У «Эйбара» есть Серхи Энрик, Такаши Инуи, имеющий большой опыт выступления в Ла Лиге, это техничный игрок, который прекрасно владеет атакующими навыками. В составе «Гранады» есть такие мастера, как Вадилльо, Роберто Сольдадо, да и в целом команда оснащена квалифицированными футболистам. Но ввиду большей мотивации, домашнего поля и положения команды хозяев они в этом матче для меня фавориты», — сказал Гратакос.



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