«Спартак» – «Сочи»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Сочи».



Ставка: победа «Спартака» за 1.85.



«На своём льду «Спартак» является фаворитом, потому что «Сочи» уступает московской команде в классе. Команда Олега Знарка должна добиться победы. Но далеко не факт, что «Спартак» выиграет крупно, так как в КХЛ сейчас большинство игр получаются упорными. Правда, «Спартак» в прошлом матче сумел обыграть «Витязь» 6:0. Но против «Сочи» я не жду такого разгрома, потому что два раза подряд одержать крупную победу будет очень трудно. Да и в этом сезоне происходит много сенсаций, когда фаворитам приходится непросто. Поэтому в этой игре также жду от «Сочи» достойного сопротивления.



«Спартак» в этом матче одержит победу и сможет забросить как минимум три шайбы, но и от «Сочи» я жду результативных действий. Им по силам забросить две шайбы, играя на контратаках. Гости постараются сыграть от обороны и будут искать шанс отличиться. Думаю, «Спартак» победит со счётом 4:2.



«Спартак» сейчас — одна из сильнейших команд на Западе, но всё равно ему ещё нужно время, чтобы приблизиться по уровню к ЦСКА и СКА. В конце регулярного чемпионата «Спартак» может рассчитывать на третье или четвёртое место в своей конференции. И он сделает всё возможное, чтобы этого добиться. «Сочи» же пока не попадает в зону плей-офф, но команда Александра Андриевского будет вести борьбу до последних матчей регулярного сезона», — сказал Вуйтек.

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