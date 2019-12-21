«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Эвертон» — «Арсенал».
Ставка: победа «Эвертона» за 2.35, ТМ 2,5 мяча за 1.60.
«Эвертон» в последнее время раззабивался, причём в матчах с большими, крепкими клубами. Думаю, и с «канонирами» у «Эвертона» должно сложиться очень неплохо.
Да, форма вроде неважная, но последние два матча «ириски» не проиграли, а «Арсенал» опережает «Эвертон» в турнирной таблице совсем ненамного. На счету «Эвертона» уже довольно спокойных побед в матчах с топ-соперниками.
«Арсенал» пропускает много. Мне кажется, и в этом матче тоже не сможет сыграть в свою силу. Поставил бы на то, что «Эвертон» выиграет и что будет низовой матч».
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