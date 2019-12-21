«Барселона» — «Алавес»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Алавес».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (–2) за 1.66.



«Что бы ни происходило в Ла Лиге, претендентов на титул у нас трое. Пока нет больше отрывов. «Атлетико», «Реал» и «Барселона» — фавориты сезона. Давайте поговорим о «Барселоне», которая дома играет с «Алавесом».



В нынешнем сезоне «Алавес» не производит однозначного впечатления. Это крепкий середняк. Команда, которая не опускается слишком уж глубоко в зону вылета, но за еврокубки не борется. Задача «Алавеса» — набирать очки там, где это возможно, и пытаться зацепиться за них там, где это очень и очень трудно. Матч против «Барсы» на выезде — очень тяжелое испытание.



У «Барселоны» после «эль класико» и перед последним матчем до паузы очень важный прилив энергии. Желание проявить себя, сыграть ярко и результативно будет иметь превалирующее значение. Если мы посмотрим на статистику «Алавеса» в некоторых матчах, то мы увидим, что под давлением они проваливаются. А давления будет очень много на «Камп Ноу», в этом можно не сомневаться. И «Алавес» может рухнуть, ну или как минимум дрогнуть.

Нужно плясать от атакующей мощи «Барсы» — атака хозяев не вызывает никаких вопросов. Давайте поставим на победу «Барсы» с форой (–2) с коэффициентом 1.66».



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