«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2,5 гола за 1.78.



«Что было в жизни команд на неделе? Обе прошли дальше в Кубке лиги. «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон», использовав много игроков стартового состава. Ну а «Сити» в смешанном сочетании смог на выезде переиграть команду «Оксфорд», забив три гола. При этом «Манчестер Сити» пропустил.



И я бы хотел как раз за эту деталь зацепиться, потому что «Сити» пропускает очень много в нынешнем сезоне. У «Лестера» в атаке есть Джейми Варди — нападающий с уникальной скоростью. Он быстрее любого из защитников «Сити», которые в этой встрече появятся на поле. Плюс, он обладает всеми качествами, которые нужны настоящему форварду. Он очень противный нападающий для защитников, он здорово ведёт борьбу и быстро реагирует на изменение ситуации.



Думаю, что и Варди, и «Лестер» на «Этихаде» могут забить. А «Сити», который ведёт отчаянную погоню за «Ливерпулем», тоже должен отличиться. Так что я жду яркого футбола. Мой прогноз: обе забьют + тотал больше 2,5 гола».