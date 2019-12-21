«Ман Сити» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги 21 декабря

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».
Ставка: обе забьют и ничья за 4.90.
«Мне кажется, надо играть на то, что обе команды забьют и будет ничья. «Лестер» в сегодняшнем состоянии готов не проиграть, а «Манчестер Сити» готов не проиграть «Лестеру», но не думаю, что кто-то из соперников должен оказаться сильнее.
«Лестер» на подъёме, на кураже, а в таких эпических противостояниях качество настроя и куража играет очень важную роль. В противостояниях этих клубов забивалось, как правило, более 2,5 гола, но здесь, мне кажется, будет низ. Но ставить на это не рискну – обе забьют и ничья».
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