«Утрехт» — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 18-го тура чемпионата Нидерландов «Утрехт» — «Фейеноорд».



Ставка: «Утрехт» не проиграет и тотал больше (2,5) за 2.20.



«Утрехт» — «Фейеноорд» — очень сложный матч для того, чтобы что-то предсказывать. Мне видятся важными здесь две вещи.



Во-первых, Николай Йоргенсен, который постоянно играет в основном составе, в этом сезоне забил только два гола. Это очень мало, хотя в каждой игре у него полно моментов. А во-вторых, «Фейеноорд» в гостях выглядит гораздо хуже, чем дома. Это тоже накладывает отпечаток на нынешний сезон.



Поэтому мне кажется, что в этом матче можно взять такой вариант: «Утрехт» не проиграет и тотал больше (2,5). Такой вариант мне видится правильным. И Йоргенсен, вполне возможно, забьет».