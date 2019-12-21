«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Лестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск.



Букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Чистая победа «горожан» доступна за 1.39. Данная ставка не принесёт серьёзных дивидендов, а заигрывать фору «-1,5» на хозяев за 2.03 слишком опасно. В трёх последних матчах с «Лестером» у команды Гвардиолы только один минимальный успех в основное время.



С коэффициентом 2.24 отважимся проверить гол «лисов» во втором тайме. Начнём с главной статистики: после перерыва «Лестер» забил 27 мячей в 17 турах — больше, чем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сложно понять, что Брендан Роджерс говорит своим парням во время 15-минутных пауз, но эффект превосходит все ожидания.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» не впечатляет результатами с грандами АПЛ. «Горожане» выдали 2:2 с «Тоттенхэмом», 1:3 — с «Ливерпулем», 2:1 — с «Челси», 1:2 — с «МЮ» и 3:0 — с «Арсеналом», если кто-то ещё причисляет «канониров» к топ-клубам. Гвардиола порой даже не стесняется сушить игру ради удержания счёта.



Футбол «Манчестер Сити» идеально подходит под тактические схемы Брендана Роджерса. Хозяева возьмут мяч под контроль, захватят территорию и оставят огромное пространство сзади для молниеносного Варди. К тому же «Лестер» качественно исполняет стандарты и способен забить в позиционном нападении. «Лисы» могут добиться успеха на поле соперника за счёт разных методов, но основной удар, по традиции, нанесут после перерыва. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!