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«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей

«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз «Чемпионата». Бонус от ФОНБЕТ до 10 000 рублей
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Лестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом «Манчестер Сити». Чистая победа «горожан» доступна за 1.39. Данная ставка не принесёт серьёзных дивидендов, а заигрывать фору «-1,5» на хозяев за 2.03 слишком опасно. В трёх последних матчах с «Лестером» у команды Гвардиолы только один минимальный успех в основное время.

С коэффициентом 2.24 отважимся проверить гол «лисов» во втором тайме. Начнём с главной статистики: после перерыва «Лестер» забил 27 мячей в 17 турах — больше, чем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Сложно понять, что Брендан Роджерс говорит своим парням во время 15-минутных пауз, но эффект превосходит все ожидания.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» не впечатляет результатами с грандами АПЛ. «Горожане» выдали 2:2 с «Тоттенхэмом», 1:3 — с «Ливерпулем», 2:1 — с «Челси», 1:2 — с «МЮ» и 3:0 — с «Арсеналом», если кто-то ещё причисляет «канониров» к топ-клубам. Гвардиола порой даже не стесняется сушить игру ради удержания счёта.

Футбол «Манчестер Сити» идеально подходит под тактические схемы Брендана Роджерса. Хозяева возьмут мяч под контроль, захватят территорию и оставят огромное пространство сзади для молниеносного Варди. К тому же «Лестер» качественно исполняет стандарты и способен забить в позиционном нападении. «Лисы» могут добиться успеха на поле соперника за счёт разных методов, но основной удар, по традиции, нанесут после перерыва. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Манчестер Сити» — «Лестер», Прогноз: Варди и Мэддисон забьют после перерыва
В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Лестер» лидирует по голам во вторых таймах.
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