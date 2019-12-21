«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.95.



«Матч лидеров дивизиона Чернышева, которые, по идее, в восточный дивизион нынче никак попадать не должны, но как попали, так и живут. И теперь оспаривают первенство и там, и во всей Восточной конференции. У «Авангарда» это получается лучше, поскольку предыдущий матч «ястребы» пусть не столько выиграли, сколько выстрадали, но два очка от этого меньше стоить не стали. А «Салават» предыдущий матч проиграл. Хоть и в Казани, и в одну шайбу, но очков за это уфимцам не начислили.



У «юлаевцев» нынче сущий ужас с реализацией голевых моментов. За матч их не так много. Можно, конечно, побеждать, постоянно забивая по две шайбы за 60 минут игрового времени, но для этого и голкипер должен быть топовым, и защита идеальной. А если нет ни того, ни другого, то, получается, две победы в семи последних встречах, причём одна — в матче с «Трактором», давно лежащим лицом вниз.



В этом вопросе «Авангард» от «Салавата» не слишком далеко ушёл. Но в семи последних матчах — уже четыре победы, и больше двух шайб «ястребы» иногда забрасывают, что должно вселять в сердца болельщиков определённый оптимизм.



На выходе получаем сурово «низовой» матч, где соперники не отличаются реализацией, зато отлично умеют мешать забивать. С высокой долей уверенности можно предположить победу «Авангарда» со скромным счётом — 3:2, зато в основное время».



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