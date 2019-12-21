Денис Лебедев — Табисо Мчуну: прогноз Николая Валуева на бой 21 декабря

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на бой Денис Лебедев — Табисо Мчуну в первом тяжёлом весе, на кону которого будет стоять титул WBC Silver.



Ставка: победа Лебедева досрочно за 1.95.



«Бой пройдёт в Красноярске, а на кону будет титул WBC Silver. Лебедев возвращается после перерыва. С 2018 года он не проводил поединков. Он попытается завоевать этот титул и стать обязательным претендентом на бой за звание чемпиона мира. Давайте пожелаем ему удачи и попробуем представить, как будет развиваться поединок.



Мчуну — крепкий середняк. Встречался с неплохими боксерами. Да, он испытывает те же самые сложности с выносливостью, что и Денис. Но Денис на 10 лет старше Мчуну. Всё будет зависеть от того, насколько хорошо подготовлен южноафриканец. Если выносливость будет на его стороне, то есть вариант его победы в этом бою.



Удар у Дениса Лебедева сильнее и мощнее, но разница в том, что он будет драться с левшой. Чаще всего Лебедев проводил свои поединки с боксерами с правосторонней стойкой. То, что Мчуну левша, — это не очень приятное дополнение к шансам Лебедева.



Шансы у соперников — 50 на 50. Если бой переместится в поздние раунды и у Мчуну будет больше выносливости, то Мчуну одержит победу. Я очень надеюсь, что Лебедев найдёт ключ к Мчуну до пятого раунда и победит досрочно. Но это бокс, который вы любите. Смотрите бокс и любите бокс. В этот раз давайте представим, что Денис Лебедев всё же одержит победу. Всё-таки родные стены должны помочь».