«Барселона» — «Алавес»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2019/20 «Барселона» — «Алавес».



Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.87, «Барселона» забьёт в каждом тайме за 1.52.



«Матч «Барселона» — «Алавес» достаточно важен, потому что это последняя игра в этом году. После ничьей в «эль класико» у «Барселоны» и «Реала» осталось равное количество очков. «Барселона» занимает первую строчку лишь благодаря тому, что разница забитых и пропущенных мячей у неё на два гола лучше.



С психологической точки зрения важно закончить год на первой строчке. В параллельном матче «Реал» будет играть дома с «Атлетиком». Команда, которая забьёт больше голов в своём матче, займёт первое место по итогам 2019 года. Это важно для обоих клубов. После нулевой ничьей «Барса» должна сыграть лучше, должна создавать больше моментов.



«Алавес» — домашняя команда, ей будет трудно на «Камп Ноу». «Барса» в хорошей форме на данный момент. В тройке Месси — Суарес — Гризманн все хорошо понимают друг друга, от неё многое будет зависеть. Матч с «Алавесом» — это хороший шанс продемонстрировать свой фирменный, барселонский футбол.



Мой прогноз: победа «Барселоны» всухую, «Барселона» забьёт в каждом тайме».