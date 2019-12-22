«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» в 18-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 2,5 мяча за 2.35, обе забьют за 1.55.
«У этого матча потрясающая вывеска: Моуринью против своего бывшего клуба, и Лэмпард против тренера, при котором он стал игроком по-настоящему мирового уровня.
«Тоттенхэм» дома не проигрывает. Я бы поставил в этом матче на то, что это будет верховая игра, и на то, что оба клуба забьют.
Можно ещё взять ставку «Тоттенхэм» не проиграет». Мне кажется, она должна сработать. «Тоттенхэм» не выигрывал у «Челси» на протяжении трёх последних матчей, и мне кажется, что сейчас команда Моуринью может наконец эту серию прервать».
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