«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2019/20 «Сассуоло» — «Наполи».
Ставка: обе забьют и ТБ (2,5) за 1.73.
«В этой встрече у «Наполи» есть необходимость наконец-то одержать победу, потому что команда давно не выигрывала в чемпионате Италии. Да ещё и случилось первое поражение при Гаттузо.
«Сассуоло» играет в остроатакующий футбол, я думаю, что это фактор немаловажный. «Сассуоло» в каждом матче забивает и вряд ли не забьёт на этот раз.
Ну и «Наполи» может раззабиваться, всё же пора выигрывать, поэтому вторая ставка — индивидуальный тотал неаполитанцев больше 1,5 гола».
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