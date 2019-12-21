«Манчестер Сити» — «Лестер»: эксперты не сомневаются в победе команды Гвардиолы

Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Лестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: ставки на победу «Манчестер Сити» принимаются с коэффициентом 1.39 (72% вероятности). Ничья идёт за 5.60 (16%), победа «Лестера» — за 8.00 (12%).

По мнению аналитиков, встреча получится результативной. Тотал больше 2,5 мяча идёт за 1.41, тотал меньше 2,5 мяча — за 2.86.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

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