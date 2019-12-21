«Манчестер Сити» — «Лестер»: эксперты не сомневаются в победе команды Гвардиолы
Сегодня, 21 декабря, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Лестер Сити». Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире матч покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: ставки на победу «Манчестер Сити» принимаются с коэффициентом 1.39 (72% вероятности). Ничья идёт за 5.60 (16%), победа «Лестера» — за 8.00 (12%).
По мнению аналитиков, встреча получится результативной. Тотал больше 2,5 мяча идёт за 1.41, тотал меньше 2,5 мяча — за 2.86.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Читайте также
- 21 декабря 2019
-
08:25
-
08:00
- 20 декабря 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:27
-
11:00
-
10:00
- 18 декабря 2019
-
22:25
-
19:42
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
Партнерский контент