«Реал Мадрид» — «Атлетик»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Атлетик» Бильбао.



Ставка: гол Бензема за 1.59, «Реал» забьёт в каждом тайме за 2.04.



«На неделе «Реал» провёл хороший матч с «Барселоной». Тот факт, что эта энергозатратная игра была в середине недели, а Бильбао спокойно готовился к матчу неделю, не даёт гостям преимущества. Несмотря на потери в состав, показалось, что «Реал» в очень хорошей форме.

После возвращения Зидана на пост главного тренера «Реал» выиграл у «Атлетика» дома — 3:0, а Бензема сделал хет-трик. Пора бы ему забить, как и «Реалу». К тому же было уже две ничьих подряд».



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