«Реал Мадрид» — «Атлетик»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Атлетик» Бильбао.
Ставка: гол Бензема за 1.59, «Реал» забьёт в каждом тайме за 2.04.
«На неделе «Реал» провёл хороший матч с «Барселоной». Тот факт, что эта энергозатратная игра была в середине недели, а Бильбао спокойно готовился к матчу неделю, не даёт гостям преимущества. Несмотря на потери в состав, показалось, что «Реал» в очень хорошей форме.
После возвращения Зидана на пост главного тренера «Реал» выиграл у «Атлетика» дома — 3:0, а Бензема сделал хет-трик. Пора бы ему забить, как и «Реалу». К тому же было уже две ничьих подряд».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 22 декабря 2019
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:51
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:30
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:30
- 21 декабря 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:10
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:30
-
14:00