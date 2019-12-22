«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Юрия Розанова на матч за Суперкубок Италии 22 декабря
Известный футбольный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио», который состоится 22 декабря.
Ставка: победа «Ювентуса» за 2.07, гол Криштиану Роналду за 2.21.
«Не так давно «Лацио» в матче чемпионата буквально растоптал туринцев и добился волевой победы с разницей в два мяча. Думаю, кубковый статус встречи не изменит жажды реванша со стороны «Ювентуса». А вот в то, что «Лацио» сможет так же вложиться, я не очень верю. Два раза в месяц такие игры не выдают. Мне кажется, туринцы выиграют этот матч без особой нервотрёпки. И стоит ждать гола от Криштиану».
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