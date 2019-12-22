«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Виктора Гусева на матч за Суперкубок Италии 22 декабря

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио», который состоится 22 декабря.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.09.



«Если говорить о Суперкубке, то в этих матчах встречается чемпион страны и обладатель Кубка. Так вот «Ювентус» и «Лацио» играли уже четыре раза, и по два раза выиграли и те и другие. Вообще, «Ювентус» побеждал восемь раз, «Лацио» выигрывал Суперкубок четыре раза. Для «Ювентуса» это восьмой матч за Суперкубок подряд. Впечатляет, да? Чтобы обозначить какую-то временную ситуацию, напомню: они играют 22 декабря, а потом у них в Италии будет тур только 5 января. Вот так вклинивается этот матч в национальное первенство.



Чаще в этих играх у итальянцев побеждает чемпион, это просто к слову. «Ювентус» играет сейчас без травмированных Кьеллини, Манджукича, Хедиры, Дугласа Косты. У «Лацио» таких значимых потерь нет. Могу сказать, что в предыдущем туре, если возвращаться к чемпионату, «Ювентус» выиграл у «Удинезе» — 3:1, и там два мяча впервые в этом сезоне забил Роналду.



Давайте вспомним, что в предыдущем чемпионате «Ювентус» два раза выигрывал у «Лацио». В чемпионате, 7 декабря, «Лацио» дома победил «Ювентус» со счетом 3:1. Наверное, из этого можно исходить: постоянно забиваются мячи.



Если допустить лирический аспект, то они едут на выездной матч. Это даже некое шоу, чтобы порадовать шейхов. Значит, должно быть много мячей. Но напомню, что я так в прошлом году говорил, однако «Ювентус» выиграл у «Милана» всего лишь со счетом 1:0. Мне кажется, что тут команды разразятся голами. Из этого и буду исходить, делая свой прогноз.



Он таков: в матче за Суперкубок Италии команды в общей сложности забьют три или больше мячей. Я выбираю ставку «тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 2,09».



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