«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Павла Занозина на матч за Суперкубок Италии

Известный футбольный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио», который состоится 22 декабря.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.09.



«Совсем недавно эти команды встречались в чемпионате страны, а теперь встретятся в Суперкубке. В чемпионате “Лацио” неожиданно переиграл “Ювентус”, но это лишь добавит интереса к этой встрече, ведь Сарри захочет отыграться. К тому же нужно учитывать фактор Криштиану Роналду. Португалец забивает уже пять матчей подряд, явно из-за досадного для него вручения “Золотого мяча” Месси. Главная звезда “Юве” наверняка будет играть только на победу. Ему очень нужен трофей.



В любом случае Суперкубок Италии — это больше шоу, чем спорт. Там всегда ярко, всегда интересно. Частенько Суперкубок заканчивается серией пенальти. Мне кажется, что в этой встрече будет много голов. Матч пройдёт в Саудовской Аравии. Саудиты заплатили кучу денег за Суперкубок Италии ради перформанса, а не ради перекатывания яиц. Очевидно, что об этом знают и сами футболисты, и тренерский штаб.



При всём при этом нельзя говорить, что Суперкубок не считается серьёзным трофеем. Плюс у всех сторон есть мотивация на победу. Было бы неплохо уйти в Новый год с кубком. Сарри бы это помогло укрепиться в коллективе, а “Лацио” набрать лишнюю самоуверенность, которой им вроде как не хватает. Нет ощущения, что последний матч в году должен пройти зажатым.



Мне нравится ставка — тотал больше 2,5 гола. Лучше не рисковать с выбором победы отдельной команды, ведь в конкретно взятом матче может быть всё, что угодно. Это мы и видели, когда пару недель назад “Лацио” нанёс “Ювентусу” первое поражение в сезоне».



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