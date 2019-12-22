«Бетис» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 18-го тура Примеры сезона-2019/20 «Бетис» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: ничья за 3.20, обе забьют за 1.70.
«В начале сезона было много волнений у болельщиков «Бетиса»: новый тренер, новые игроки (Фекир, Борха Иглесиас), им нужна была адаптация, и возникало много проблем. Но сейчас команда выдала четырёхматчевую серию без поражений и поднялась на двенадцатую строчку.
Против «Атлетико» сложно играть любой команде. Симеоне ставит во главу угла защиту, предельную концентрацию игроков и дисциплину. Диего обладает большим опытом выступлений в Ла Лиге в роли тренера и игрока, поэтому прекрасно знает этот чемпионат и своих соперников.
Мы увидим «Бетис», много владеющий мячом, и «Атлетико», который сделает ставку на контратаки и стандарты. У обеих команд есть звёзды, способные решить момент: Сауль, Феликс, Коке (все — «Атлетико), Хоакин, Фекир (оба – «Бетис»). Поэтому мой прогноз — будет ничья и обе команды забьют».
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