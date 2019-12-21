«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» – «Вольфсбург».



Ставка: тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 за 2.30.



«Для «Баварии» это завершение первой части сезона. Команда захочет поставить красивую точку, тем более что лидировать в Бундеслиге сейчас не удаётся.



Полагаю, «Вольфсбург» сейчас не в том состоянии, чтобы составить «Баварии» равную конкуренцию. Это касается возможностей тренера и игроков, поэтому уверен в победе «Баварии». Более того, думаю, победа должна получиться довольно лёгкой. Мюнхенцы наверняка активно начнут матч и постараются как можно быстрее забить.



Выберу ставку «тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 с коэффициентом 2,30». Тот вариант, когда необходимо рисковать».



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