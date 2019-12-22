«Спартак» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 22 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» за 2.85.



«Всё-таки хорошо, когда твоей командой руководит тренер с железным характером. Он может грамотно и вовремя опустить команду с небес на землю. А красно-белые, вне всякого сомнения, пребывали на небесах после шикарного выхода с «каникул», посвящённых Кубку Первого канала, сто лет не нужного Первому каналу. «Спартак», помнится, «вдребезги и пополам» разнёс «Витязь», причём всухую. И после этого словно бы сказал, мол, давайте сюда «Сочи», сейчас и его замесим. Однако после второго периода счёт был 3:0 в пользу «Сочи», и это еще красно-белым крупно повезло.



А дальше Знарок взялся за дело, и за третий период «Спартак» гостей нагнал, чтобы окончательно добить в овертайме. Чем не хэппи энд? Вот только с «Барысом» такой фокус не пройдёт. «Барыс» нынче весьма хорош и в своей Восточной конференции вовсю поджигает пятки «Авангарду», серьёзно вознамерившись ссадить омских балашихинцев со второго места. Удастся или нет — вопрос дискуссионный, но с таким «Барысом» красно-белым будет трудно справиться даже со Знарком.



Поставлю на товарищей из солнечного Казахстана. Предполагаю, их победная серия продлится до пятого матча, а пятая победа будет трудовой, мозолистой, с небольшим преимуществом и в основное время».



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