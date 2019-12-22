СКА — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 22 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – «Металлург» Мг.



Ставка: победа СКА за 1.80.



«В последнее время у «Магнитки» странная планида. Вроде вылезает команда откуда-то из недр земных, задышала, побежала, и тут — бац — командировка на Дальний Восток, где все вытирают о неё ноги, включая давно уже падший «Амур». Только после такой поездки начала приходить в себя, бац, проигрыш дома в матче с «Трактором» (хорошо, Величкина в клубе больше нет, могло ведь и сердце не выдержать). Только стала отходить и опять побежала — снова пламенный привет. Уже от Кубка Первого канала, даром не нужного Первому каналу и лично товарищу Эрнсту. Но паузу проскочили вроде нормально, как показал матч с «Нефтехимиком».



Теперь календарь подбрасывает «Магнитке» весёлые денёчки. Сначала матч в Питере со СКА, потом дуй в Москву к ЦСКА. Потом передышка в Риге, а после неё начнётся зубодробительная домашняя серия. А «Магнитка», между прочим, в Восточной конференции замыкает восьмёрку, то есть права на ошибку практически нет. И со СКА, и с ЦСКА что-то тащить надо, и желательно побольше.



Сможет «Магнитка» вытянуть что-нибудь из СКА? В принципе, вполне, особенно если в воротах будет всё в порядке. У питерцев там всё нормально, и бить уральцев они станут именно этим. Мне кажется, «Магнитка» не сдюжит. Где-то чего-то чуть-чуть не хватит, и магнитогорцы проиграют совсем на тоненького, в одну шайбу, но в основное время, что особенно обидно».



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