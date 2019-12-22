«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Бетис» — «Атлетико Мадрид» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: первый тайм меньше 1 гола за 1.80.



«Есть определённая закономерность в матчах между этими командами. В последнее время они играют в очень нерезультативный футбол. Посмотрите сами: пять или шесть матчей больше двух они не забивали. Причем то было только раз, а так — либо 0:0, либо кто-то забивает один мяч и выигрывает. Как противостоять друг другу, команды знают.



Сейчас, при Жуане Рубе, «Бетис» потихоньку свое добирает. С таким составом команда должна претендовать на еврокубки, а она барахтается в середине турнирной таблицы. «Бетис» дома — это всегда грозная сила. Даже мало пропускающий «Атлетик» приехал в Севилью и за 20 минут пропустил три мяча.



«Атлетико» не позволит это сделать. Симеоне прекрасно понимает, что его команда может, а что не может на данный момент. И есть статистика, определённый тренд в матчах с участием «Атлетико»: мадридцы не забивают в первых таймах. Если не брать матч с «Локомотивом» и не считать игру с «Эспаньолом», когда удалось забить на 45-й минуте, то в остальных встречах в последнее время «Атлетико» если и забивает, то только во втором тайме.



Думаю, что с учетом их общей статистики противостояний друг с другом, с учетом того что «Атлетико» всегда экономит силы и пытается разложить их на весь отрезок матча, прибавляя во втором тайме, есть резон сыграть «первый тайм меньше 1 гола». Если и будет гол забит, то только один, и максимум будет расход, а на два мяча вряд ли команды сподобятся в такой встрече».



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