«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч за Суперкубок Италии

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио», который состоится 22 декабря.



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.81.



«В Италии календарный год завершается матчем за Суперкубок страны. «Ювентус» встретится с «Лацио». Все помнят о матче в Риме, в котором «Ювентус» уступил римлянам. После этого «Юве» набрал хорошую форму. Забивает Криштиану Роналду, причем феноменальные голы. Туринцы поправили свое положение, две недели играя неплохо.



Что касается «Лацио», то тут полный порядок в чемпионате Италии, но команда игнорирует другие турниры. Лигу Европы, к примеру, «Лацио» провалил. Возможно, у Симоне Индзаги есть ставка на чемпионат Италии.



Суперкубок Италии — это отдельный турнир, один матч. «Лацио» наверняка захочет продлить свою серию с «Юве», тем более что играть с «Ювентусом» получается. Думаю, что игра будет увлекательная, интересная, равная. Будет напряжённая борьба, так как разыгрывается трофей. Не думаю, что будет изобилие голов, как в матче чемпионата.



Мой ставка на этот матч — «тотал меньше 2,5». Думаю, что это вполне реальный исход встречи. Команды будут осторожничать, а сам матч пройдёт не в Италии. Это тоже скажется на том, что команды не будут готовы на сто процентов. Длинный перелёт и всё такое… Поэтому мой прогноз: тотал меньше 2,5 мяча».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.