«Реал Мадрид» — «Атлетик» Бильбао: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик» Бильбао в 18-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: победа «Реала» через тотал меньше 3,5 мяча за 2.07.



«Сейчас будет домашний матч, правда, потеря Каземиро — это серьёзная трудность. В любом случае видно, что «Реал» на ходу, понимает, в какой футбол надо играть с Зинедином Зиданом. В «класико» мне «Реал» понравился больше.



«Атлетик» — команда неуступчивая, злая, агрессивная, особенно в домашних матчах. Но всё-таки Бильбао не чета «Реалу», хоть и категория «эль класико». Думаю, что матч будет не очень результативным. Голов будет столько, сколько снега в декабре в Москве, поэтому есть резон сыграть победу «Реала» через тотал меньше в этом матч. А вот какой именно тотал выбирать, это уже на ваш вкус и выбор, потому что «тотал меньше 2,5 мяча» идёт с приличным коэффициентом.



Можно сыграть «победу «Реала» и тотал меньше 3,5» за коэффициент выше двойки. В прошлом сезоне «Реал», постоянно барахтаясь в поисках своей игры, всё же обыграл «Атлетик» со счетом 3:0. Помните, там Бензема в конце забил чуть ли не с центра поля, когда ошибку допустил голкипер?



От такого можно подстраховаться и сыграть «победу «Реала» через тотал меньше 3,5 мяча». Бильбао мало пропускает, но не сказать чтобы много забивал, поэтому «Реал» даже без Каземиро всё же сильнее. Свой класс на своем поле «Реал» должен показать и уйти на рождественские праздники с хорошим настроением, опять располагаясь в турнирной таблице рядом с «Барселоной». «Барса» в этом туре наверняка обыграет «Алавес».



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