«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Рината Билялетдинова на матч за Суперкубок Италии

Известный российский футболист и тренер Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио», который состоится 22 декабря.



Ставка: «Ювентус» выиграет трофей за 1.53.

«Недавно команды играли в первенстве Италии, и «Лацио» тогда выиграл у туринцев со счетом 3:1. Волевая получилась победа. «Ювентус» открыл счёт в том матче, а потом остался вдесятером, пропустил два мяча и проиграл. Была очень интересная и напряжённая игра.



Сейчас будет матч-реванш, и состоится он в Саудовской Аравии. Но Суперкубок отличается тем, что всё загоняется в один матч, нет никакой длинной дистанции. «Ювентус» жаждет победы, и думаю, что он выиграет в дополнительное время».