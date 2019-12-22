Во сколько играют «Тоттенхэм» — «Челси», где смотреть, прогноз на матч АПЛ

Сегодня, 22 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб примет «Челси» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфиру игру покажет Okko Спорт.

Прогноз «Чемпионата»: победа «Тоттенхэма» с нулевой форой за 1.78.

«Шпоры» с новым главным тренером выиграли четыре матча из пяти в АПЛ, уступив лишь в гостевом поединке «Манчестер Юнайтед». В активе у «Тоттенхэма» 26 очков и великолепная возможность дотянуться до четвёртой строчки уже по итогам ближайшей встречи. У «Челси» на аналогичном отрезке полностью противоположные показатели: одна вымученная победа и четыре поражения. Синие имеют 29 баллов в турнирной таблице.



Не сказать чтобы «Челси» попался чрезвычайно сложный календарь. Да, пришлось отвлекаться на Лигу чемпионов, но для английских клубов это привычно. Если неудача на выезде с «Манчестер Сити» не стала катастрофой, то домашние поражения (0:1) от «Вест Хэма» и «Борнмута» — это уже тревожный знак для поклонников синих.



В букмекерских конторах «Тоттенхэм» выглядит предпочтительнее, но аналитики сомневаются в успехе хозяев. С коэффициентом 1.78 мы можем проверить ставку на победу «шпор» с форой «0». Победа команды Жозе Моуринью гарантирует нам прибыль, а в случае ничьей мы получим возврат. В триумф «Челси» со столь грозным соперником, да ещё и на чужом поле, совсем не верится.



У синих отвратительные результаты во встречах с грандами АПЛ: поражения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а также ничья с «Лестером». В упомянутых поединках Абрахам не набрал ни одного балла по системе «гол плюс пас», а форварда лучше в распоряжении Лэмпарда попросту нет. У Моуринью более мастеровитые и опытные исполнители, которые умеют играть большие матчи.