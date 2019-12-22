СКА — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 22 декабря

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 СКА — «Металлург» Мг.



Ставка: победа СКА в основное время за 1.75, ТМ 4,5 шайбы за 1.85.



«СКА выдавал серию из 12 побед — самая длинная серия в текущем сезоне, но последний матч был отдан ЦСКА со счётом 0:1. Не совсем типичная игра. Она проходила на «Газпром-арене», где было больше 60 тысяч зрителей. Качество льда было непривычным.



Во втором периоде начались проблемы со льдом, освещение не то. Я бы не стал брать этот матч как основополагающий, мол, СКА снова попадёт в зону турбулентности. А вот «Магнитка» постоянно находится в этой зоне, с самого начала сезона. Ушёл Величкин, сменили тренера. Сейчас Воробьёв пытается вытянуть команду. Получается не очень хорошо. В последних 11 матчах 7 поражений. Но в последних двух встречах «Магнитка» победила Ригу (5:1) и в овертайме «Нефтехимик».



«Магнитка» находится в сложной ситуации. 8-е место на Востоке, по потерянным очкам «Адмирал» лучше, поэтому «Магнитка» такими темпами может и не попасть в плей-офф. Надо брать очки, просто в Питере это будет сложно сделать.



Команды уже встречались в этом сезоне. В самом первом матче регулярного сезона СКА выиграл в Магнитогорске со счётом 3:1. Я бы эту встречу не считал важной и показательной, потому что это было в начале сентября, а сейчас конец декабря, совсем другое время. СКА сейчас в лучшей форме, состав сильнее. Чего стоит только центральная ось — четыре финских центрфорварда. Это говорит о качестве игры команды. Она прибавляет и за счёт этого тоже.



Я беру победу СКА в основное время за 1,75. Также добавляю кэф 1,85 на тотал меньше 4,5 шайбы», — сказал Лысенков.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.