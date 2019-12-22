Vitality — Heroic: прогноз на киберспортивный матч полуфинала турнира EPICENTER 2019

Сегодня, 22 декабря, в полуфинальном матче турнира EPICENTER 2019 в рамках bo3 противостояния встретятся французский коллектив Team Vitality и датская команда Team Heroic.



Ставка: победа Vitality за 1.38.



Team Vitality — всю первую половину 2019 года парни продуктивно работали, смогли добраться до звания топ-2 команды мира и держались там практически всё лето. После небольшого отпуска Team Vitality неоднозначно проявили себя на StarLadder Major 2019 Main Qualifier.



Team Heroic иногда попадают на крупные турниры, но всё-таки являются тир-2 командой. Групповой этап EPICENTER 2019 начался с поражения от Natus Vincere со счётом 0:2. Далее Heroic обыграли EHOME, но опять же попали на «рождённых побеждать» и проиграли. В четвертьфинале оппонентом коллектива Team Heroic стали forZe. Датчане без особых проблем закрыли встречу в свою пользу, забрав обе карты.



Есть мнение, что Vitality из-за перерыва в пару дней между групповым этапом и плей-офф стадией будут «остывшими» и не смогут сразу показать высокий уровень игры. Однако мне кажется, что французы здесь одержат победу. Последний турнир года, терять им нечего, ZyWoo попытается вырваться по рейтингу ещё дальше. Как я уже писал, Heroic — команда, которая на уровень ниже Team Vitality, если брать пиковую форму той и другой команды. Пусть датчане отлично показали себя против forZe, но я удивлюсь, если им удастся пройти в финал. Vitality vs mousesports — это то, что я бы хотел увидеть в финале EPICENTER 2019.