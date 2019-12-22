«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии 22 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси» в 18-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Тоттенхэм» победит за 2.30.



«Лондонское дерби. И Моуринью сыграет против «Челси». Наверное, сейчас это не такое острое противостояние, как в тот момент, когда португалец возглавлял «Манчестер Юнайтед». Но Моуринью против Лэмпарда, который долго работал под руководством Жозе, — это должно быть интересно и принципиально.



«Тоттенхэм» наладил результаты более-менее. В чемпионате четыре победы в последних пяти матчах. Хороший результат. Разочаровала только встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Уверенность возвращается к «Тоттенхэму», а играть эта команда умела, и это мы видели в прошлом сезоне.



У «Челси» чёрная полоса, кризис: четыре поражения в последних пяти матчах. Понятно, на дерби команда попытается собраться. Но, думаю, здесь основная проблема в том, что Лэмпарду пока немного не хватает опыта. Ну и летом «Челси» не мог всерьёз укрепиться, потерял Азара. Ресурс состава в какой-то момент закончился.



Думаю, «Тоттенхэм» выиграет».



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