«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Тоттенхэм» — «Челси».
Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.38.
«Жозе Моуринью — против бывшей команды. Недавно Жозе сыграл против другой своей экс-команды — «Ман Юнайтед», и все знают, чем это закончилось. Думаю, с «Челси» многое будет иначе.
«Челси» — команда молодая, и в этом году потерпела больше всего поражений за 19 лет. Ну и проигрыш в матче с «Борнмутом» — уже ни в какие ворота. У команды 4 поражения в последних 5 матчах. Это говорит о том, что синие не совсем стабильны и играют всплесками.
В 9 матчах с большими клубами на выезде — 8 поражений. Много, а тут еще и Жозе Моуринью преобразил «Тоттенхэм».
«Шпоры» сейчас в большом сейчас. И «Челси» попадает под «Тоттенхэм» не в самой лучшей форме. У «шпор» в этом сезоне всего одно поражение на домашней арене. Ну а «Челси» на выезде не блещет. Победа «Тоттенхэма».
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