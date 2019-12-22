«Ювентус» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч за Суперкубок Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Лацио», которые сразятся за Суперкубок Италии.



Ставка: ничья за 3.45.



«После того как Месси получил «Золотой мяч», мне кажется, Роналду заиграл гораздо лучше. Несколько прекрасных мячей он забил. И «Ювентус» подходит к этой встрече с серией из трех побед. И, конечно, он фаворит, учитывая качество состава, опыт футболистов.



Но нужно не забывать, что «Лацио» находится в сумасшедшей форме. Лигу Европы не берём, римлянам чемпионат гораздо важнее. А там у них аж восемь побед подряд. И они вытащили матч против «Кальяри» в последнем туре, забив мячи на 92-й и 98-й минутах. Это говорит о бойцовском характере и заряде не борьбу. А не так давно «Лацио» обыграл «Ювентус» в чемпионате, причём очень красиво получилось.



Так что я жду борьбы от этой встречи. Никто трофей легко отдавать не будет. И тот момент, что матч будет на нейтральном поле в Саудовской Аравии, как мне кажется, ещё больше уравнивает силы. Незнакомая обстановка. Все будут чувствовать себя не очень комфортно. Поставлю на ничью в основное время», — сказал Титов.



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