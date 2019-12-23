Поддержи свой дивизион в КХЛ и выиграй фрибеты на 100 000 рублей

Букмекерская компания ФОНБЕТ запускает голосование за звание лучшего дивизиона Матча звезд КХЛ. Матч пройдёт 19 января 2020 года, в нём сыграют четыре команды из лучших игроков дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышёва.



Среди участников голосования ФОНБЕТ разыграет 2001 приз. Главный приз – 10 фрибетов по 10 000 рублей. Акция пройдёт с 19 декабря 2019 года по 19 января 2020 года.



Чтобы принять участие, проголосуйте за лучший дивизион на странице акции. Делайте ставки на хоккей или киберхоккей на сумму от 500 рублей с коэффициентом от 1.80.



Участник с наибольшим числом ставок получит 10 фрибетов по 10 000 рублей, а следующие 2000 участников – фрибеты номиналом 1000 и 500 рублей.



Если вы ещё не зарегистрированы во ФОНБЕТ, пройдите регистрацию. Если вы зарегистрированы, авторизуйтесь на сайте ФОНБЕТ и нажмите «Участвовать» на баннере акции в правой части сайта.