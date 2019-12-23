Молодёжный чемпионат мира по хоккею—2020: где проходит, прогнозы и ставки

26 декабря в Чехии стартует 44-й молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдёт в городах Острава и Тршинец. Решающий матч сыграют уже в 2020 году, 5 января.
На предварительном этапе 10 команд разделены на две группы, по четыре лучших пройдут в плей-офф. Сборная России сыграет в группе B с командами Канады, США, Чехии и Германии.
По оценке аналитиков, команда Валерия Брагина входит в число главных фаворитов турнира. Поставить на победу россиян на МЧМ-2020 можно с коэффициентом 4.00. Выше эксперты оценили лишь вероятность победы сборной Канады (3.00).
Кроме того достаточно высоко букмекеры оценивают шансы команд США (коэффициент 5.00), Финляндии (6.00), Швеции (7.00) и Чехии (10.00). Также в МЧМ-2020 примут участие сборные Швейцарии (50.00), Словакии (100.00), Германии (500.00) и Казахстана (650.00).
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