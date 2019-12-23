«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» за 2.10.



«Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют этот матч в Давосе, но обе команды без проблем акклиматизируются к местным условиям, и это не помешает им показать качественный хоккей. Несмотря на то что игра пройдёт в Швейцарии, «Ак Барс» — фаворит в этом противостоянии. Прошлый матч между собой команды проводили 19 декабря в Казани, где «Ак Барс» добился минимальной победы 2-1. Для «Ак Барса» нет большой разницы, где побеждать: в Давосе, Казани или Уфе. «Ак Барс» очень здорово играет в этом сезоне, поэтому для меня команда Дмитрия Квартальнова фаворит практически в каждом матче. Правда, это дерби, и обычно этот факт меняет расклады, но всё равно я ставлю на победу «Ак Барса».



Сейчас «Ак Барс» — одна из сильнейших команд КХЛ. По итогам регулярного чемпионата казанцы — главные фавориты на то, чтобы занять первую строчку в своей конференции, а «Салават» в нынешнем состоянии, конечно, не может конкурировать с лидерами Востока.«Ак Барс» и «Авангард» превосходят Уфу в классе, но за третье место «Салават» способен побороться, потому что, например, «Барыс — это соперник, которого можно опередить в таблице.



Это выставочный матч, и я жду открытого хоккея и большого количества шайб. Казань сыграет в атакующем стиле, постарается забросить как можно больше шайб в ворота соперника. Уфа со своей стороны должна ответить тем же. В сумме команды должны забросить как минимум пять шайб», — сказал Вуйтек.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: судьи не испортят «зелёное дерби» в Давосе Арбитры отойдут на второй план и не станут мешать командам.