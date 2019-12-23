Эксперты: России не стоит надеяться на полную отмену решения ВАДА

На днях Следственный комитет РФ выступил с заявлением, что база LIMS Московской антидопинговой лаборатории удалённо посещалась с IP-адресов, зарегистрированных на территории Германии и США.
Согласно документу, полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении бывшим главой лаборатории Григорием Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Букмекеры принимают ставки на то, что CAS встанет на сторону России и полностью отменит решение ВАДА об отстранении на четыре года. Однако, по оценке аналитиков, шансы на это невелики.
Сделать ставку на то, что СAS полностью отменит решение ВАДА, можно с коэффициентом 5.80. Это примерно 17% вероятности. Поставить на обратный исход можно за 1.10 (83%).
Предполагается, что судебные разбирательства завершатся в марте-апреле 2020 года.
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