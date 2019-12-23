«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: ничья в основное время за 3.90.



«Ак Барс» и «Салават Юлаев» в нынешнем сезоне играют друг с другом шесть раз. То есть успеют надоесть друг другу хуже горькой редьки. Для того чтобы «зелёное дерби», или, как теперь говорят, «Кубок чак-чака», не превратился в рутину, придумываются разные фишки. Типа возвращения в намоленный «Спорт-Сарай» в Казани, как это было совсем недавно. А вот теперь Уфа у нас перемещается в Давос, где «Салават» и примет «больших татар».



Понятно, для чего это нужно «Салавату». Ему дальше играть на Кубке Шпенглера, и надо банально продышаться и привыкнуть к состоянию лёгкого кислородного голодания. В советское время, в начале 80-х годов прошлого века, завсегдатаем Кубка Шпенглера был московский «Спартак». Легендарный Сергей Шепелев, олимпийский чемпион 1984 года, рассказывал, как это было для него в первый раз. Из его рассказа выходило, что в Давосе первый матч для любой команды не из Швейцарии – ужас и мрак. Игроки чувствуют себя как рыбы, выброшенные на берег, и практически весь первый матч уходит на привыкание к новым реалиям, всё-таки 1500 метров над уровнем моря – это вам не фунт изюма.



То есть все предыдущие предматчевые расклады к игре «Салавата» и «Ак Барса» идут коту под хвост, и всё зависит от того, кто сумеет быстрее адаптироваться к новым условиям и предельно укороченным сменам. И преимущество у уфимцев есть: они далеко не новички в Давосе. И если даже так и не научились играть в условиях высокогорья (а по швейцарским результатам выходит именно так), то хотя бы представляют, что их ждёт. А вот «Ак Барсу» нет никакого смысла заморачиваться с адаптацией на один-единственный матч, потому что после него придётся сразу же возвращаться в любимую ордынскую степь. Опять-таки дома не сумел забить «Сибири», а тут в горы лезть. КХЛ наверняка попросит у участников вынесенного матча устроить шоу для швейцарских зрителей. Поэтому есть основание предположить не только град заброшенных шайб, но и боевую ничью в основное время, а также победу «Салавата» за его пределами», — сказал Лебедев.



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