«Торонто» — «Каролина»: прогноз Владимира Дехтярева на матч НХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Торонто» — «Каролина» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: «Торонто» забросит минимум 3 шайбы за 1.60.



«Здесь ФОНБЕТ предлагает нам ставку на индивидуальный тотал «Торонто» больше 2,5. Я думаю, что это возможно.



«Торонто» сейчас на ходу, команда выбирается из той ямы, в которой оказалась при Бэбкоке. Не всё складывалось хорошо, но сейчас атакующая мощь «Торонто» во всей красе, мы видим её в последних матчах. «Торонто» показывает атакующий, комбинационный, мобильный, классный хоккей с заброшенными шайбами.



У «Каролины» есть проблемы в обороне, которыми «Торонто» готов воспользоваться. Команда в эти предрождественские дни проводит огромное количество матчей. Для «Торонто» это тоже будет испытанием, но я верю, что команда с ним справится. Берём индивидуальный тотал «Торонто» больше 2,5», — сказал Дехтярев.



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