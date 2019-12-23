«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 3.35.



«Вы знаете, я всё же поставлю на Уфу. Это же наше любимое «зелёное дерби», другое название — «Кубок чакчака». Уже четвёртый раз в текущем сезоне сыграют хоккеисты между собой. Всего пройдёт шесть таких встреч. Я думаю, что, даже несмотря на заполненную швейцарскую арену, уфимцы способны всё решить и выиграть. Я серьёзно сейчас.



Видел последнюю игру с «Сибирью», где казанцы 0:3 уступили. Уфа соберётся, будет с ними играть очень жёстко. Себя разбить точно не даст. Думаю, что казанцы просто подсели, ну а как иначе объяснить их последние не столь вразумительные выступления, спады в любом случае есть, это у всех случается.



Уфимцы же выложат все свои козыри наружу и не постесняются никого и ничего. Думаю, что они способны взять Казань. Кстати, игра пройдёт в Давосе. Так что матч отчасти можно считать выставочным, но статус дерби сохраняется. А там будет высокогорье, где уфимцы, на мой взгляд, победят с преимуществом в одну шайбу. Битва в любом случае будет. Это же дерби как-никак», — сказал Кожевников.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз: судьи не испортят «зелёное дерби» в Давосе Арбитры отойдут на второй план и не станут мешать командам.