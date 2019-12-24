ЦСКА – «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Металлург» Мг.



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 2.00.



«ЦСКА сейчас находится в хорошей форме: «армейцы» обыграли в прошлом матче «Витязь» (6:1). Думаю, ЦСКА должен победить в предстоящей игре и сделать это уверенно, так как команда Игоря Никитина играет на своём льду. Конечно, в этом матче ЦСКА будет сложнее, чем в игре против «Витязя», но всё равно у москвичей класс выше, и за счёт этого будет добыта победа.



«Металлург» же прошлый матч проводил в Санкт-Петербурге против СКА. Можно отметить, что магнитогорцы играли плохо первые два периода. В третьем периоде гости прибавили, играли хорошо, были моменты, чтобы сравнять счёт, но для того чтобы претендовать на положительный результат против лидеров КХЛ, нужно все три периода проводить на высоком уровне. В итоге «Металлург» уступил (1:2), а в предстоящем матче, я считаю, магнитогорцы не наберут очков, так как ЦСКА сейчас играет лучше, чем СКА.



ЦСКА в этой игре способен забросить 3-4 шайбы в ворота Магнитогорска, а гости не смогут хорошо себя проявить в атаке. Я думаю, что на их счету будет одна заброшенная шайба. ЦСКА сейчас на ходу и классно действует при игре в обороне. Конечно, если у «Металлурга» будет много времени для игры в большинстве, то тогда он может забросить и не одну шайбу, но всё равно ЦСКА забьёт больше и одержит уверенную победу минимум в две шайбы», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

ЦСКА — «Металлург». Прогноз: Капризов и Григоренко быстро пробьют Демченко Уже на следующий день ЦСКА предстоит дерби с московским «Динамо».