ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА — «Металлург» Мг.



Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 3.10.



«Мы знаем, что у ЦСКА и СКА сейчас далеко не всё в порядке. Проблемные места можно найти в каждой линии, и очевидно, что с такими прорехами идти в плей-офф никак нельзя. Другое дело, что на фоне состояния клинической смерти, в которое в ходе сезона впадали и «Локомотив», и «Магнитка», и «Автомобилист», и «Трактор», нынешние проблемы «армейских» команд выглядят несерьёзными, если не сказать смешными. Тот самый случай, когда у одних щи жидковаты, а у других жемчуг мелковат. Притом что все четыре вышеупомянутые команды от зарплаты до зарплаты тоже не живут и на скрепках явно не экономят.



Можно ли сказать, что «Магнитка» полностью вышла из коматозного состояния и теперь у неё всё хорошо и жизнь прекрасна? Конечно, нет. Клиническая смерть не берётся ниоткуда, а всегда является следствием каких-то глобальных проблем с организмом. И если бригада реаниматологов тебя из неё вывела, то это отнюдь не означает, что ты уже здоров. На самом деле это означает, что настоящая игра вдолгую за твоё здоровье только начинается.



Таким образом, если не уходить с медицинского сленга, команда с лёгким насморком принимает у себя дома команду, которую недавно откачали. Ещё меньше времени прошло с того времени, как изо рта у «Магнитки» вынули трубку. И совсем недавно её перестали кормить с ложечки. Слава богу, она уже начала ходить, но ей ещё восстанавливаться и восстанавливаться. Хотя бы до такого состояния, в котором нестрашно попадать в плей-офф.



То есть шансов у «Магнитки» в Москве никаких. Даже если она вдруг поначалу побежит-полетит, как в предыдущем туре у ЦСКА побежал «Витязь». Ну, побежал, и даже открыл счёт, и даже выиграл первый период. А дальше-то что? Так и тут: ЦСКА в итоге дожмёт «Магнитку» и одержит уверенную победу в основное время с преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.

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