Эксперты сомневаются в том, что Путин уволит Колобкова с поста министра спорта РФ

На днях было принято решение об апелляции России на решение ВАДА об отстранении страны на четыре года от крупнейших соревнований. Жалобу рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Предполагается, что разбирательство завершится весной 2020 года.



Пока же букмекеры принимают ставки на то, что Владимир Путин уволит Павла Колобкова с поста министра спорта РФ до 1 июня 2020 года. По оценке аналитиков, такой вариант возможен, но всё же сомнителен.



Поставить на то, что глава государства уволит Колобкова, можно с коэффициентом 2.72. Это примерно 35% вероятности. Сделать ставку на то, что отставки не случится, можно за 1.40 (65%).



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