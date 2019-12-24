Букмекеры: «Милан» не сможет попасть в топ-4 Серии А в сезоне-2019/20

В матче 17-го тура Серии А «Милан» проиграл «Аталанте» со счётом 0:5. Это поражение стало для команды Стефано Пиоли самым крупным с мая 1998 года. Всего же в своей истории команда лишь в четвёртый раз проиграла с разницей в 5 мячей.
Букмекеры предлагают ставки на то, смогут ли россонери переломить ход неудачно складывающегося для себя сезона и войти в четвёрку сильнейших команд серии А. Сейчас у «Милана» 21 очко и всего лишь 11-е место. У идущей на 4-м месте «Ромы» 35 очков.
По оценке аналитиков, вероятность положительного исхода сезона для команды Пиоли очень низкая. Поставить на то, что «Милан» войдёт в четвёрку, можно с коэффициентом 7.80. Это примерно 12% вероятности. Сделать ставку на то, что россонери окажутся ниже в таблице, можно за 1.05 (88%).
6 января в 18-м туре чемпионата «Милан» примет «Сампдорию».
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