Аналитики: «Бавария» может сделать победный дубль после смены тренера

Руководство мюнхенской «Баварии» объявило, что Ханс-Дитер Флик будет руководить командой как минимум до конца текущего сезона. В 10 матчах под руководством нового наставника баварцы выиграли 8 раз и дважды проиграли. Флик в начале ноября сменил Нико Ковача.



Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли мюнхенцам сделать дубль на внутренней арене. Поставить на то, что «Бавария» выиграет и чемпионат, и Кубок Германии, можно за 3.30. Это примерно 22% вероятности. Сделать ставку на то, что дубля не будет, можно с коэффициентом 1.28 (78%).



В чемпионате Германии после 17 туров команда Флика идёт на третьем месте, набрав 33 очка. Это на 4 очка меньше, чем у лидера — «РБ Лейпциг». В Кубке Германии в третьем раунде баварцы 5 февраля 2020 года сыграют против «Хоффенхайма».



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