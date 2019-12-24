Эксперты: Слуцкий не отработает в «Рубине» все 5 лет контракта

На днях Леонид Слуцкий завершил свое европейское путешествие, подписав контракт с казанским «Рубином». При этом специалист подписал контракт сразу на 5 лет, отметив, что в Казани создают серьезный проект. Букмекеры принимают ставки на то, отработает ли тренер срок контракта в «Рубине» полностью.
Поставить на то, что Слуцкий проработает в Казани все 5 лет контракта, можно с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности. Можно сделать ставку и на то, что специалиста уволят еще до окончания сезона-2019/20. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 9.00 (11%).
После 19 туров РПЛ «Рубин» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков.
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