Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры: Шевченко может возглавить «Милан» в 2020 году

Букмекеры: Шевченко может возглавить «Милан» в 2020 году
Ставки / Прогнозы 0

Недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что после завершения работы со сборной Украины хотел бы возглавить один из итальянских клубов.

«Могу ли я вернуться в Италию? После того как я завершу своё сотрудничество с Украиной, я действительно хотел бы найти команду в Италии. «Милан»? Я просто скажу одно: «Форца, «Милан», — сказал тренер в интервью Sky Sports.

Учитывая тот факт, что «Милан» слабо выступает в нынешнем сезоне, букмекеры достаточно высоко оценивают шансы Шевченко возглавить клуб. Поставить на то, что специалист возглавит россонери до 1 сентября 2020 года, можно с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности.

Ранее итальянская пресса писала, что Шевченко готов совмещать работу в «Милане» и сборной Украины.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019