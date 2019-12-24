Букмекеры: Шевченко может возглавить «Милан» в 2020 году

Недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что после завершения работы со сборной Украины хотел бы возглавить один из итальянских клубов.
«Могу ли я вернуться в Италию? После того как я завершу своё сотрудничество с Украиной, я действительно хотел бы найти команду в Италии. «Милан»? Я просто скажу одно: «Форца, «Милан», — сказал тренер в интервью Sky Sports.
Учитывая тот факт, что «Милан» слабо выступает в нынешнем сезоне, букмекеры достаточно высоко оценивают шансы Шевченко возглавить клуб. Поставить на то, что специалист возглавит россонери до 1 сентября 2020 года, можно с коэффициентом 4.50. Это примерно 22% вероятности.
Ранее итальянская пресса писала, что Шевченко готов совмещать работу в «Милане» и сборной Украины.
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