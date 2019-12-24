Эксперты: в ПФЛ не будет снятий команд этой зимой

Недавно президент ПФЛ Андрей Соколов рассказал о главных причинах того, что команды не могут доиграть сезон в лиге и снимаются в ходе турнира.



«Это никак не связано с календарной системой. Связано скорее с недостаточным финансированием — это к бюджетным клубам. Или потеря возможности или интереса на вложение своих денег. И, возвращаясь к теме „весна-осень“, если бы мы видели без изъянов механизм, как можно состыковать обмен между ФНЛ и ПФЛ, мы бы давно это сделали», — сказал Соколов.



Букмекеры принимают ставки на то, все ли клубы доживут до возобновления чемпионата весной 2020 года. Поставить на то, что хотя бы одна команда снимется с соревнований до 1 марта, можно за 3.55, Это примерно 26% вероятности. Сделать ставку на то, что все клубы продолжат играть весной, предлагается с коэффициентом 1.25 (74%).



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