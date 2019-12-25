«Барыс» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — СКА.
Ставка: победа СКА за 1.85.
«Казахстан, как известно, граничит с югом России. То есть его географическое положение как бы предсказывает тепло. Меня в своё время не напугал почти 50-градусный якутский мороз, потому что достаточно было потеплее одеться. А вот карагандинский пронизывающий ветер при «минус 15», который в момент выносит тепло из любых закутков твоего тела при любой одежде, запомнился надолго. Такая погода взращивает людей стойких ко всему, и «Барыс» только лишний этому пример.
У товарищей из Казахстана нынче одна, но очень серьёзная задача: снести «Авангард» с единоличного лидерства в дивизионе Чернышева и самим занять это место. А попутно идущее к этому бесплатным приложением второе место в Восточной конференции. Задача эта выглядит вполне выполнимой, более того, спотыкающийся то там, то сям «Ак Барс» уже не смотрит на конференцию с невообразимой выси, он уже рядом, и скоро до него можно будет дотянуться рукой.
Но вот незадача: с питерцами «Барыс» традиционно играет не просто плохо, а очень плохо. Как говорил Аркадий Райкин, «мерзопакостно». За всю историю КХЛ, за все 11 с хвостиком лет, казахстанцы выиграли у СКА лишь 4 матча. А проиграли 17. Соотношение вполне достаточное, чтобы примерить почетный титул «своего клиента», смысл которого я неоднократно рассказывал тут в цветах и красках.
То есть при нынешних раскладах и статистике «Барыс» может играть как угодно прекрасно, но против СКА он не тянет. В последний раз казахстанцы выигрывали у питерцев аж в октябре 2015 года, после чего проиграли семь матчей подряд. То есть можно с большой долей вероятности рисовать победу СКА, причём в основное время. Преимущество вряд ли будет большим, но на два очка хватит».
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