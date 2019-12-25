«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 25 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Нефтехимика» за 3.75.



«Татарское дерби» — это отдельная страница отечественного хоккея, имеющая свои законы и свою логику, частенько расходящуюся с законами и логикой самого отечественного хоккея. Да, «Нефтехимик» официально считается младшим братом «Ак Барса», да, это чуть ли не вытатуировывают на лбах игроков нижнекамского клуба. Но это не мешает руководству клуба заряжать повышенные премиальные за победу в дерби в регулярном чемпионате и зачастую ведёт к непредсказуемым результатам.



У «Нефтехимика» сейчас всё идёт наперекосяк. Только-только «маленькие татары» отошли от шестиматчевой серии из сплошных поражений, только что-то начало получаться, как пришла новая чёрная серия. И она до сих пор не закончена, и там уже четыре проигрыша подряд. Понятно, что соперники были ого-го, но последним-то был «Трактор». И ему тоже «Нефтехимик» сумел проиграть, хоть и взял при этом одно очко. Именно поэтому на данный момент «маленькие татары» в плей-офф не попадают, и победа над старшим братом им нужна как воздух.



Но и у старшего брата далеко не всё в порядке. Кроме того, «Ак Барс» на «татарское дерби» спустился с гор. Потому что предыдущий матч с «Салаватом», как мы помним, проводил в Давосе, на высоте 1600 метров. Конечно, фраза «Вот когда мы были в швейцарских Альпах», невзначай брошенная посреди забытого богом Нижнекамска, вызовет определённый эффект. Но ещё больше вызовет чувство пролетарской ненависти: мол, вы там с жиру беситесь и по Швейцариям катаетесь, а мы тут кровью харкаем.



Поэтому лично я отвергну всю статистику и поставлю на чувство пролетарской ненависти. То есть «Нефтехимик» в тяжких трудах и страданиях всё-таки одолеет старшего брата. Пусть и с минимальным счётом, зато в основное время».



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