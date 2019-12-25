«Лейкерс» — «Клипперс»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 26 декабря

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Лейкерс» — «Клипперс».



Ставка: ТМ 228 очка за 1.60, ИТМ 112,5 очка «Лейкерс» за 1.77.



«Лейкерс» лидируют на Западе, 24 победы и 6 поражений. Играть в Рождество всегда сложно. Тем более что последний матч пропускал лидер команды Леброн Джеймс. Тренер Фрэнк Вогель выпустил такой стартовый состав: разыгрывающий Рэджон Рондо, атакующий защитник Эйвери Брэдли, легкий форвард Дэнни Грин, мощный форвард Энтони Дэвис, центровой ДжаВейл МакГи. Ни Брэдли, ни Грин с нехарактерными для себя ролями не справились.



Игроки ротации в передней линии — Джаред Дадли, Кайл Кузма и Дуайт Ховард — сыграли вполне прилично. А вот на периметре явно не чувствовалось порядка. Никакой пользы Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Куинн Кук, Алекс Карусо и Трой Дэниэлс не принесли. «Лейкерс» умудрился допустить 19 потерь. В результате поражение на своем поле.



«Клипперс» расположились на 4-м месте на Западе, 22 победы и 10 поражений. В последнем матче на выезде с «Оклахомой» отсутствовали Кавай Леонард, Теранс Манн, Патрик Беверли, Джонатан Мотли и Амир Коффи. У тренера Дока Риверса явный недобор игроков на периметре. В старте вышли: разыгрывающий Лу Уильямс, атакующий защитник Морис Харклесс, легкий форвард Пол Джордж, мощный форвард Патрик Паттерсон и центровой Ивица Зубац. Ротация оказалась скромнее, чем обычно. Она же была менее качественной. Лишь центровой Монтрез Харрелл сыграл в свою силу», — сказал Гомельский.



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